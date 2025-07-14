Психолог Лейкина указала на необходимость карьерных коучей для компаний

Карьерные коучи способствуют развитию сотрудников под конкретные должности. Такое мнение высказала психолог Яна Лейкина в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По ее словам, коучинг представляет собой научно обоснованный метод, направленный на помощь людям в формировании четких планов и развитии необходимых компетенций и навыков, позволяющих достигать поставленных целей. Путь профессионального роста предполагает постоянное развитие и освоение новых социальных навыков, способствующих успешному продвижению вверх по карьерной лестнице.

Лейкина отметила, карьерные консультанты помогают сотрудникам оценить свои возможности, тестируют их и наблюдают за ними. На основе полученной информации формируется программа наставничества, и сотрудника начинают готовить к определенной должности. Такой подход выгоден в условиях кадрового голода, поскольку позволяет компании сэкономить на подборе персонала.