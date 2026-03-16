Психолог Лега сообщила, что желание все планировать может указывать на тревожное расстройство

Планирование — это обычный процесс мыслительной деятельности человека. Но иногда потребность в планировании становится навязчивой, и это может быть поводом для беспокойства, предупредила психолог Арина Лега в беседе с «Абзацем» .

По словам эксперта, когда человек стремится все планировать и следовать этим планам, это может указывать на развитие тревожного расстройства. Таким образом люди пытаются сохранить контроль над событиями своей жизни, что создает дополнительную нагрузку на нервную систему.

«План — это своего рода шанс все контролировать и, соответственно, создавать иллюзию безопасности», — отметила Лега.

Для людей с высоким уровнем тревожности неопределенность может восприниматься как угроза. В некоторых случаях стремление к планированию может быть частью обсессивно-компульсивных черт личности, когда человек ставит во главу угла порядок и системность.

Излишняя тяга к контролю над событиями и предметами может нарушать способности человека к адаптации, подтверждает психолог Софья Сулим. В таких случаях эксперты говорят о проявлениях невротического конфликта.