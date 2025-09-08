Психолог Леднева назвала метафорические карты инструментом изучения своих чувств

Метафорические карты — инструмент для изучения собственных чувств и целей. Они могут использоваться как самостоятельно, так и в работе со специалистами. Об этом рассказала психолог Нана Леднева в беседе с сайтом KP.RU .

По ее словам, метафорические карты помогают разобраться в личных переживаниях.

«Образ плюс очень точное, четкое послание на каждой из карт могут человека натолкнуть на какое-то размышление и на открытие о себе и своем способе взаимодействия с самим собой, с другими людьми и с миром», — пояснила эксперт.

Так, символы «барабан» или «кукла» способны помочь вернуться к внутреннему ребенку и вспомнить забытые чувства, а «замок с дорогой» или «река» — взглянуть в будущее и осмыслить путь вперед.