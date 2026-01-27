Психолог Лазарева предложила наметить планы на весну для поднятия настроения зимой

Холод и короткий световой день могут негативно влиять на настроение и самочувствие многих людей. Практический психолог Лилия Лазарева поделилась с « ФедералПресс », как справиться с зимней хандрой.

Специалист предложила наметить планы на весну. Она пояснила, что заранее прописанные идеи помогут сразу приступить к их реализации по окончании зимы.

Кроме того, эксперт посоветовала найти время для перезагрузки. Можно встретиться с друзьями, посетить театр или спа-центр.

Еще один вариант для поднятия настроения — зимние активности. Среди них — катание на лыжах, коньках, санках, прогулки по заснеженному лесу.