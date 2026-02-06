Психолог Лазарева посоветовала чаще выходить в свет, чтобы снизить зависимость от гаджетов

Психолог Лилия Лазарева поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями, как перестать зависеть от гаджета и начать больше времени проводить в реальном мире.

Специалист посоветовала брать в руки телефон только для выполнения срочных и необходимых задач. Чтобы отказаться от ненужного пользования гаджетом, нужно концентрироваться на своих телесных ощущениях, когда возникает желание провести время с устройством.

По словам эксперта, также полезно больше времени проводить вне дома: посещать культурные мероприятия, гулять по городу, заниматься хобби.