Психолог Лаврешкин посоветовал начать 2026 год с благодарности себе за достижения прошедшего года

Он рекомендует начать с благодарности себе за достижения прошедшего года. «Выпишите по пунктам то, за что вы могли бы себя поблагодарить. Мысленно или вслух озвучьте эти пункты, расскажите себе о том, за что вы себе благодарны», — советует психолог. Это упражнение поможет обрести внутреннюю опору и энергию для будущих дел.

Важно не только подвести итоги, но и осознать, какие личные качества помогли достичь результатов. Понимание своих сильных сторон позволяет закрыть год с ощущением завершенности.

При планировании следующего года Никита Лаврешкин рекомендует выбрать два-три навыка или направления для развития. Цели должны быть реалистичными и достижимыми. Также полезно разделить год на этапы и заранее обозначить «чекпоинты» для оценки прогресса.