Психолог Латынцева: справиться с деструктивным поведением у подростка легче на самом первом этапе | 360°

Общество 17 мая 2024, 11:27 Психолог Латынцева: справиться с деструктивным поведением у подростка легче на самом первом этапе

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Семейный психолог Ольга Латынцева в беседе с радиостанцией Sputnik перечислила признаки деструктивного поведения у подростков, а также указала на то, что справиться с ним проще всего на первом этапе.

Родителям следует обращать внимание на то, что ребенок говорит. Плохим знаком будет, когда подросток оправдывает воровство из магазинов или высмеивает какие-то серьезные вещи. Также следует посмотреть, насколько ребенок аккуратен к своим вещам, написал сайт телеканала «Звезда».

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Самое главное — выстроить с ребенком доверительные отношения дома. Если подросток будет думать, что он не нужен своим родителем, то рискует попасть в плохую компанию, где его примут таким, какой он есть, добавила Латынцева.