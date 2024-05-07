Психолог Латынцева: родителям не стоит никак реагировать на употребление мата ребенком младше 7 лет | 360°

07 мая 2024, 10:46
Психолог Латынцева: родителям не стоит никак реагировать на употребление мата ребенком младше 7 лет
Нередко дети «приносят» матерные слова с детской площадки или сада. Если ребенку младше семи лет, реагировать на нецензурную брань никак не нужно, сообщила семейный психолог Ольга Латынцева в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, в таком возрасте ребенок постепенно забудет непонятное слово, если не акцентировать на нем внимание. С детьми старше семи лет можно спокойно поговорить и объяснить, что дома так никто не ругается.
Реклама
В случае употребления мата подростком, родителям не нужно устраивать истерики и читать длинные нотации, отметила Латынцева.
Дети
Психология
Реклама
Реклама