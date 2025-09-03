Психолог Латынцева призвала не вникать в бесполезные беседы в родительских чатах

С началом учебного года активизировались и беседы в родительских чатах. Психолог частной практики и педагог Ольга Латынцева поделилась советами по общению в школьных переписках, передала « Вечерняя Москва ».

По словам эксперта, в чате с учителем важно соблюдать субординацию: писать только по делу, обращаться на «Вы» и отправлять сообщения в рабочее время — с 9 до 19 часов. А вот чат родителей психолог назвала «порталом в ад».

«Потому что часто никакие правила здесь не соблюдаются. Например, при обсуждении вопроса подарков учителю каждое предложение со стороны одного из родителей перетекает в 700 других сообщений», — пояснила специалист.

Она посоветовала отключить звук уведомлений и не вникать в бессмысленные беседы. Также важно избегать конфликтов, чтобы не создавать негативный пример для детей.