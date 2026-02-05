Психолог Ланская рассказала, что кризисы в отношениях чаще всего возникают через три, семь и 15 лет совместной жизни

Психолог центра The Key Unique World Лана Ланская рассказала РИАМО о том, как преодолеть кризисы в отношениях на разных этапах брака.

По ее словам, переломные моменты в отношениях через три, семь и 15 лет совместной жизни не являются приговором. Это точки роста, которые можно использовать для укрепления брака.

Кризис трех лет наступает, когда супруги начинают сомневаться в своем выборе. На этом этапе важно осознать, что важнее: личная самодостаточность или симбиоз. Чтобы преодолеть этот кризис, нужно научиться уважать партнера и себя, отметила газета «Петербургский дневник».

После семи лет брака муж и жена могут столкнуться с эмоциональным выгоранием. Чтобы исправить ситуацию, эксперт рекомендует вспомнить, ради чего они вступали в брак, и сфокусироваться на этом. Важно поставить в приоритет свою вторую половинку, а не детей или какие-то заботы.

Пятнадцатый год брака также может стать испытанием для супругов. Дети вырастают и покидают дом, а семья кажется неполной. Чтобы пережить этот кризис, Ланская советует совершить совместный вояж, обсудить будущее и принять тот факт, что супруги — главные люди друг для друга.