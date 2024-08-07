Психолог Ланг: с возрастом сложнее выстраивать отношения

Любому человеку с возрастом становится все сложнее выстраивать отношения с противоположным полом. Об этом рассказал семейный психолог Сергей Ланг сайту «Вечерний Санкт-Петербург».

По словам специалиста, чем старше человек, тем он становится менее гибким. Его психика не так легко и быстро подстраивается под другого. Чем дольше мы находимся в одиночестве, тем больше привыкаем к подобному образу жизни, сообщил «Петербургский дневник».

Когда такие люди только начинают вступать в отношения, у них складывается ощущение, что жить одному намного проще и комфортнее, отметил психолог.

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