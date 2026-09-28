Психолог Ланг предупредил, что потеря мотивации может стать причиной депрессии

Специалист предупредил, что потеря мотивации и привычка плыть по течению могут стать причиной депрессии. Неочевидными признаками опасного состояния психолог Ланг назвал нежелание работать, заниматься спортом или общаться с близкими, когда человек начинает отрицать все, что его окружает («не люблю работу», «друзья не понимают»). Эксперт подчеркнул, что, годами копя проблемы и не занимаясь своим психическим здоровьем, человек рискует столкнуться с депрессией.

Ранее Ланг объяснял причины вооруженного нападения Джигана.