Психолог Ланг посоветовал преодолевать осеннюю апатию с помощью маленьких поощрений

Осень с дождями и серым небом часто приносит ухудшение настроения и снижение мотивации. Семейный психолог Сергей Ланг в беседе с РИАМО указал на основные причины такого состояния: недостаток солнечного света, снижение уровня витамина D и гормонов радости, а также увеличение нагрузки на работе и в семье.

«Серость и тучи вызывают грусть, а недостаток солнца напрямую влияет на наше эмоциональное состояние», — отмечает эксперт. Даже стрессоустойчивые люди могут чувствовать тревогу, если такое настроение преобладает в коллективе, сообщило СМИ.

Психолог рекомендует преодолевать осеннюю апатию с помощью маленьких достижений и поощрений за выполненные задачи. Планируйте приятные занятия на выходные: прогулки, встречи с друзьями, хобби.

«Важно создавать себе яркие события, чтобы было ощущение радости и мотивации», — советует Ланг. Эксперт предостерегает от выбора грустных фильмов и музыки, которые могут усилить упадок настроения. Если хандра настигла кого-то из близких, лучше не упрекать, а вовлечь человека в совместные дела.