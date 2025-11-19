Психолог Ланг подчеркнул, что семейные конфликты могут стать причиной побега детей из дома
Психолог Сергей Ланг рассказал aif.ru, что дети могут сбегать из дома, чтобы избежать семейных конфликтов или привлечь внимание родителей.
Так специалист прокомментировал происшествие с 9-летней Ариной из Красноярска. Утром 14 ноября девочка вышла из дома и не вернулась. Сотрудники одного из местных цветочных магазинов заметили ее и связались с волонтерами и полицией, после чего ребенка смогли вернуть домой.
По словам психолога, дети часто сбегают из-за нехватки внимания в семье или нежелания участвовать в конфликтах. Он отметил, что «одна из ранних игр у детей, когда они уже начинают ходить по дому, — это прятки». Ребенку нравится, когда его ищут, и таким образом он получает внимание родителей. В кризисные моменты у ребенка может возникнуть аналогичная потребность — спрятаться, чтобы его нашли.
Психолог подчеркнул, что родители зачастую интересуются только успехами ребенка в школе и не обращают внимания на другие аспекты его жизни.