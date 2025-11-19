Психолог Ланг подчеркнул, что семейные конфликты могут стать причиной побега детей из дома

Психолог Сергей Ланг рассказал aif.ru , что дети могут сбегать из дома, чтобы избежать семейных конфликтов или привлечь внимание родителей.

Так специалист прокомментировал происшествие с 9-летней Ариной из Красноярска. Утром 14 ноября девочка вышла из дома и не вернулась. Сотрудники одного из местных цветочных магазинов заметили ее и связались с волонтерами и полицией, после чего ребенка смогли вернуть домой.

По словам психолога, дети часто сбегают из-за нехватки внимания в семье или нежелания участвовать в конфликтах. Он отметил, что «одна из ранних игр у детей, когда они уже начинают ходить по дому, — это прятки». Ребенку нравится, когда его ищут, и таким образом он получает внимание родителей. В кризисные моменты у ребенка может возникнуть аналогичная потребность — спрятаться, чтобы его нашли.

Психолог подчеркнул, что родители зачастую интересуются только успехами ребенка в школе и не обращают внимания на другие аспекты его жизни.