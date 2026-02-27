Психолог Ланг отметил, что лентяи могут добиться успеха раньше трудоголиков за счет умения разумно распределять ресурсы

Психолог Сергей Ланг в разговоре с «Радио 1» подчеркнул, что чрезмерная трудоспособность может привести к профессиональному выгоранию и общему истощению уже к 35–40 годам. Постоянная усталость, стресс и вредные привычки становятся частыми спутниками тех, кто стремится к крайнему трудоголизму.

По словам эксперта, гонка за большими деньгами и страх не успеть все и сразу приводят к тому, что человек работает на износ и теряет способность нормально функционировать. В то же время те, кого считают «лентяями», часто оказываются впереди, потому что умеют разумно распределять свои ресурсы.

«Люди, которые работают на износ, хотят видеть систему подкрепления. Финансовая мотивация — основная. Человек понимает, за что он работает, и тогда появляются силы», — привел слова психолога сайт VSE42.ru.

Если доходы падают, а работать приходится больше, это создает стрессовую ситуацию. Также Ланг добавил, что бесконечное саморазвитие и смена профессий не всегда помогают найти себя и иногда становятся ловушкой. Время, потраченное на работу, не всегда соответствует полученной прибыли, и иногда можно достичь хороших результатов всего за пару часов.