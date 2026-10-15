Психолог Ладейщикова отметила, что безопасность ребенка в интернете начинается с доверия в семье

Семейный психолог Светлана Ладейщикова уверена, что безопасность ребенка в интернете начинается с доверия в семье, а не с технических запретов. Комментируя доклад ВЦИОМ для «Вечернего Санкт-Петербурга» , она заявила, что жесткие ограничения и тотальный контроль не работают, так как дети погружаются в цифровую среду уже с трех-четырех лет.

По ее мнению, подросток, столкнувшись с опасным контентом при полном запрете, просто скроет это от родителей, разрушив контакт.

Эксперты ВЦИОМ и профессор СПбГУ Светлана Бодрунова подчеркивают, что цифровые платформы — это среды социализации, где осваивается идентичность. Вместо попыток защитить детей от интернета, родителям стоит защищать их внутри него. Ладейщикова добавляет, что единственный рабочий механизм — это близость в семье: когда ребенок знает, что его не осудят, он сам придет с проблемой, превращая родителей из надзирателей в проводников.