Психолог Кузнецова посоветовала вести дневник благодарности для борьбы с завистью

В беседе с « ФедералПресс » психолог Елена Кузнецова рассказала, как перестать сравнивать себя с окружающими.

По словам эксперта, такая привычка может привести к потере уверенности в себе и раздражению. Особенно это касается социальных сетей, где пользователи демонстрируют только лучшие моменты жизни.

Психолог перечислила шаги, которые помогут выйти из этой ловушки. Так, важно признать, что сравнение уже началось. Специалист посоветовала сосредоточиться на собственных достижениях и убрать триггеры: отписаться от аккаунтов, вызывающих стресс или зависть. Кроме того, специалист предложила вести дневник благодарности и отмечать хорошие моменты.