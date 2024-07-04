Психолог Кузнецов: отпуск необязательно брать именно летом

Многие считают, что уходить в отпуск стоит именно летом. Однако полноценный отдых можно устроить в любое время года, сообщил психолог Сергей Кузнецов в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, от отпуска летом могут воздержаться люди, которым больше нравятся прохладная погода и снежные курорты. Любители моря в силах устроить себе лето в другое время года, купив путевку в теплые края, сообщил «ФедералПресс».

Кузнецов напомнил, что в отпуске важно не согреться под лучами солнца, а расслабиться и укрепить иммунитет.

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