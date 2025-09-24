Психолог Кузнецов опроверг убеждение о негативном влиянии ярких канцтоваров на успеваемость школьников

В преддверии учебного года в российских магазинах вырос спрос на школьную канцелярию с азиатскими мотивами. Особенно популярны товары с изображениями персонажей аниме. Родители и педагоги обсуждают, не мешают ли такие яркие предметы учебной деятельности. Эту тему прокомментировал психолог частной практики Антон Кузнецов в разговоре с «Вечерней Москвой» .

Некоторые считают, что канцтовары без рисунков более предпочтительны. По их мнению, пестрая раскраска отвлекает детей и мешает сосредоточиться.

Однако психолог призвал не придавать слишком много внимания форме и внешности. Кузнецов подчеркнул, что важно сохранять чувство меры.

«С другим ластиком, скучной офисной ручкой школьный хулиган не превратится в пай-мальчика и не перестанет болтать на уроках», — отметил специалист.

Руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики Антон Низовцев поддержал идею самовыражения через яркие вещи. Врач-психотерапевт Алена Шадрикова также заявила, что цветное и красивое привлекает детей и способствует положительным эмоциям в школе.