Психолог Кузьмина посоветовала родителям не навязывать детям дружбу

Отсутствие друзей в первые недели учебы не указывает на проблемы с общением, поэтому родителям не стоит торопить ребенка или стыдить за застенчивость. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-психолог «СМ-Клиника» для детей Анастасия Кузьмина.

По словам специалиста, повод для беспокойства появляется, если школьник сам жалуется на одиночество, проводит перемены один или не хочет идти на уроки. В таких ситуациях важно расспрашивать ребенка без давления и упреков.

Кузьмина порекомендовала обсудить ситуацию с учителем, чтобы педагог помог вовлечь ученика в совместную деятельность. Также наладить контакт помогает приглашение одного одноклассника на прогулку или в гости. При этом перегружать ребенка кружками только ради поиска друзей не следует.