Профайлер и психолог Лидия Кутузова рассказала «Известиям» о невербальных и вербальных сигналах, которые могут демонстрировать потенциально агрессивные партнеры.

Одним из таких сигналов является намеренное вторжение в личное пространство собеседника, например, наклонение над ним во время разговора и игнорирование просьб о дистанции. Это поведение указывает на стремление к доминированию и контролю. Напряженная поза тела и резкие движения также могут свидетельствовать о скрытой агрессии.

Кутузова также подчеркнула важность анализа речи партнера, выявляя опасные коммуникативные шаблоны, такие как обесценивание и газлайтинг. Фразы типа «ты слишком чувствителен», «это все в твоей голове» или «я никогда такого не говорил» указывают на стремление подорвать уверенность партнера в собственной реальности восприятия.