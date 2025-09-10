Психолог Кушнарева объяснила, что неприятие собственной речи может указывать на глубокие проблемы

Психолог, семейный психотерапевт Ольга Кушнарева объяснила, что неприятие своего голоса в записи является естественным явлением, связанным с особенностями восприятия звуков. Однако если это вызывает сильный дискомфорт, тревогу или отвращение к себе, то это может указывать на более глубокие проблемы, написали «Известия» .

«Когда человек слышит себя в записи, он часто удивляется: „Неужели это я?“. Все дело в том, что мы слышим свой голос по-разному. В момент речи мы улавливаем его и через воздух, и через вибрацию костей черепа. Это делает голос для нас ниже и приятнее. В записи остается только воздушная часть, поэтому он звучит выше и непривычно», — сказала специалист.

Чтобы преодолеть неприятие своего голоса, психолог рекомендует чаще слушать себя в записи, сосредотачиваться на содержании речи, а не на звучании, выполнять дыхательные упражнения, тренировать дикцию и даже петь.