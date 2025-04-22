Одна из главных проблем современного общества — отсутствие усилий, направленных на развитие социальных навыков. Такое мнение высказал психолог и телеведущий Андрей Курпатов в беседе с « ФедералПресс ».

По словам эксперта, умение общаться — не дар, а навык, который можно развить через практику и осознанность. Сегодня людям сложно находить общие темы для разговора из-за разнообразия информационных полей.

«Раньше мы были частью общего информационного поля. Мы читали одни и те же книги, смотрели одни фильмы, знали одни шутки. Сегодня у каждого своя лента новостей, свой пузырь, свой колодец», — пояснил специалист.

Он также отметил, что в основе эффективной коммуникации лежит способность правильно понимать другого человека. Психология помогает осознавать собственные потребности и границы собеседника, лучше разбираться в мотивации, интересах и страхах других людей.