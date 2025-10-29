Психолог Курачинова призвала не использовать угрозы и манипуляции в разговоре с детьми о вредных привычках

Клинический психолог Юлия Курачинова в разговоре с «ТСН24» назвала основные причины начала курения среди подростков: стремление выглядеть старше, желание войти в компанию сверстников и любопытство.

По словам эксперта, к признакам формирующейся зависимости относятся агрессия, смена круга друзей, снижение успеваемости и усталость. Психолог посоветовала родителям занять позицию понимающего друга, избегая угроз и манипуляций.

Важно спокойно обсудить проблему, выяснить мотивы подростка и предложить альтернативные способы самоутверждения. Важную роль играет личный пример родителей, ведущие здоровый образ жизни взрослые снижают риск появления вредных привычек у детей.

Курачинова также рекомендовала обращаться за консультацией к специалистам, если проблема выходит из-под контроля. Психолог подчеркнула, что профилактика и поддержка гораздо важнее наказаний и запретов.