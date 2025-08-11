Психолог Куляцкая связала феномен женской интуиции с эмпатичностью
Психолог факультета «Дистанционное обучение» МГППУ Мария Куляцкая рассказала, что интуицию в современной психологии рассматривают как «быстрое мышление». Это способность быстро обрабатывать неочевидные паттерны, опираясь на опыт и неосознаваемые когнитивные процессы, сообщил сайт KP.RU.
По словам эксперта, способность «предвидеть будущее» может превосходить IQ, так как он не измеряет креативность, эмоциональный интеллект, телесный интеллект, художественное чутье или нравственную зрелость.
«Женщины в среднем лучше читают невербальные сигналы и более эмпатичны, что создает эффект более сильной интуиции», — прокомментировала психолог феномен женской интуиции.
Как пояснила специалист, сильное чутье у представительниц прекрасного пола — результат воспитания и гормональной регуляции.