Психолог Куляцкая связала феномен женской интуиции с эмпатичностью

Психолог факультета «Дистанционное обучение» МГППУ Мария Куляцкая рассказала, что интуицию в современной психологии рассматривают как «быстрое мышление». Это способность быстро обрабатывать неочевидные паттерны, опираясь на опыт и неосознаваемые когнитивные процессы, сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, способность «предвидеть будущее» может превосходить IQ, так как он не измеряет креативность, эмоциональный интеллект, телесный интеллект, художественное чутье или нравственную зрелость.

«Женщины в среднем лучше читают невербальные сигналы и более эмпатичны, что создает эффект более сильной интуиции», — прокомментировала психолог феномен женской интуиции.

Как пояснила специалист, сильное чутье у представительниц прекрасного пола — результат воспитания и гормональной регуляции.