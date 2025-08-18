Психолог Куликова-Цай указала на условный характер связи между возрастом и эффективностью сотрудника

По данным сервиса SuperJob, в России возраст остается важным фактором при поиске работы. Зависимость между этим показателем и вероятностью трудоустройства устойчива, но не всегда обоснована, отметила бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай в интервью радиостанции Sputnik .

По мнению специалиста, для бизнеса игнорировать указанную категорию соискателей стратегически недальновидно. Однако возраст продолжает выступать в роли фильтра, особенно при подборе без участия HR-службы.

«Как показывает практика, реальная связь между возрастом и эффективностью сотрудника носит крайне условный характер», — заявила эксперт.

Она посоветовала компаниям перестать оценивать кандидатов через призму возраста и обратить внимание на такие параметры, как адаптивность, мышление, стиль работы и тип мотивации.