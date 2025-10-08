Психолог Куликова-Цай рассказала, что траурные мероприятия могут влиять на либидо

Некоторые люди посещают похороны ради сильных эмоций, рассказала психолог Юлия Куликова-Цай в эфире радиостанции «Говорит Москва» . Такое поведение в обществе считается «не очень адекватным».

«Есть определенные искажения, которые называются танатофилия. Это проявление эмоций, которые реализовываются в сексуальном плане после посещения каких-то ритуальных событий», — сообщила она.

Эксперт пояснила, что у некоторых людей повышается либидо за счет посещения определенных событий. Таким образом, у человека возникает подъем за счет усиления эмоционального состояния.