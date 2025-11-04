Психолог Куликова-Цай рассказала, что гиперопека заставляет близких врать и избегать ответственности

Многие привыкли считать, что постоянные звонки супругу и проверка дневника у ребенка — это проявление заботы. Однако на самом деле это может быть признаком тревоги и инструментом контроля, который постепенно разрушает семейные отношения. Бизнес-психолог, executive-коуч MCC ICF, медиатор и мама четырех детей Юлия Куликова-Цай рассказала Life.ru , как разорвать этот порочный круг.

По словам специалиста, корни стремления контролировать часто уходят в детство. Если в семье царил хаос или была излишняя строгость, у человека формируется установка: «Только я все проконтролирую — и будет порядок».

Куликова-Цай подчеркула, что гиперопека говорит близким «Я в вас не верю!», заставляя их замыкаться, избегать ответственности и врать. Именно избыточный контроль является причиной 70% семейных конфликтов и разводов.

Ситуацию усугубляет физиология: в состоянии тревоги гормон доверия окситоцин подавляется кортизолом — гормоном стресса. Мозг переходит в режим «опасность», и потребность все проверить только растет.

Эксперт указала, что если самостоятельно справиться не получается, важно обратиться к терапевту.

«Мир не рухнет без вашего надзора — он расцветет от доверия», — заключила Куликова-Цай.