Психолог Куликова-Цай порекомендовала медитацию и прогулки для разгрузки мозга

В эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Юлия Куликова-Цай поделилась советами по правильному «питанию» мозга. Она отметила, что для его здоровья важно получать качественную информацию.

По мнению эксперта, стоит избегать желтой прессы и «дурных анекдотов». Вместо этого можно заняться сложной музыкой, медитациями, прогулками или созерцанием прекрасного. Также полезным будет решать судоку, считает психолог.

Куликова-Цай подчеркнула: «Мозг не решето, оттуда ничего не вываливается», поэтому важно уделять внимание качеству информации, которой мы его «кормим».