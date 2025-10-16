Психолог Куликова-Цай объяснила синдром второй молодости переосмыслением ценностей

В настоящее время 50-летие воспринимается не как завершение активного периода жизни, а как ее экватор. В беседе с Life.ru психолог Юлия Куликова-Цай подробнее рассказала о синдроме второй молодости.

Как пояснила специалист, такое состояние связано с увеличением продолжительности жизни и снижением социального давления.

«Дети выросли, планы выполнены, статус устоялся. Освобождается пространство для вопросов, которые раньше казались роскошью: чего я действительно хочу?» — пояснила эксперт.

По ее словам, в таком возрасте человек начинает по-настоящему ценить время ввиду осознания конечности жизненного пути. Куликова-Цай посоветовала подходить к этому периоду осознанно, признать, что прежние цели могли утратить актуальность, и провести ревизию собственных стремлений.