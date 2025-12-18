Психолог Куликова-Цай объяснила, что тревожность появляется, когда мозг не понимает, что происходит

Психолог Юлия Куликова-Цай в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась информацией о том, почему возникает тревожность.

По словам специалиста, мозг начинает выполнять защитную функцию, когда не может осмыслить происходящее.

«Тревожность возникает тогда, когда мозг не понимает, что происходит. Это одна из защитных функций нашего мозга, чтобы не перегреться, продолжать эффективно работать. Это такой сигнал, катализатор происходящего, чтобы мы обратили на это внимание. Но надо оценивать то, что происходит вокруг», — подчеркнула Куликова-Цай.