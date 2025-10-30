Психолог Куликова-Цай назвала ностальгию способом найти позитив в прошлом

Психолог Юлия Куликова-Цай в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о механизме работы мозга, объясняющем склонность к ностальгии. Она отметила, что в условиях современного мира, наполненного стрессами и негативной информационной повесткой, мозг ищет утешение в приятных воспоминаниях о прошлом.

Куликова-Цай подчеркнула, что мозг возвращается к прошлому, потому что там он чувствовал больше положительных эмоций и радости. Воспоминания помогают пережить сложную ситуацию и поддерживают эмоциональное равновесие.

Ранее она дала совет, как избавиться от навязчивой мелодии в голове: чтобы забыть песню, нужно ее спеть или послушать целиком. Этот простой прием помогает разгрузить мозг и переключить внимание на другие задачи.