Психолог Куликова-Цай назвала нежелание ребенка ходить в школу первым признаком буллинга

Психолог и медиатор Юлия Куликова-Цай в беседе с ИА НСН отметила, что буллинг в школах проявляется в виде ряда признаков, которые могут помочь взрослым вовремя распознать проблему. Основными признаками являются нежелание ребенка посещать школу, замкнутость, скрытность, жалобы на боли и неспособность вести открытый диалог.

Куликова-Цай подчеркнула, что подростковый возраст особенно уязвим, так как дети боятся показаться слабыми и не хотят рассказывать о своих проблемах. Травля в школе часто начинается с простых издевательств и переходит в более серьезные формы, такие как физическое насилие и психологическое давление.

Психолог подчеркнула, что родители и педагоги должны внимательно следить за поведением ребенка и вмешиваться при первых признаках неблагополучия. Раннее выявление буллинга и поддержка ребенка могут предотвратить серьезные последствия, такие как депрессия, тревога и даже самоубийство.