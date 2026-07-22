Психолог Куликова отметила, что бодипозитив помогает людям принять себя и свой внешний вид

Бодипозитивное движение помогает людям обрести уверенность и перестать стыдиться своих особенностей. Все больше людей начинают принимать себя такими, какие они есть. Клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии ИКПСР Пироговского университета Елизавета Куликова в беседе с RuNews24.ru отметила, что бодипозитив способствует принятию себя.

Недавно в обществе появилась «мода на жизнь», которая акцентирует внимание на активности и здоровье. Люди стали больше заботиться о себе: покупают спортивные трекеры, кроссовки и занимаются спортом. Многие участвуют в марафонах, чтобы улучшить самочувствие, отметила «Мойка78».

Куликова видит в этом один из путей к принятию себя и своего внешнего вида через активное взаимодействие с телом. Она подчеркивает, что принятие внешности начинается с внутреннего отношения и любви к себе.

Чтобы принять и полюбить себя психолог посоветовала работать с внутренним состоянием и наладить позитивный диалог с самим собой. При можно необходимости обратиться к специалисту, чтобы исправить беспокоящие дефекты. Важно заботиться о теле, в том числе регулярно заниматься физической активностью.

«Я считаю, что каждый человек уникален и прекрасен в своей индивидуальности. Это сообщение является центральным для формирования здоровой самооценки», — резюмировала Куликова.