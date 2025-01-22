Психолог Куликова: объятия способствуют установлению доверия в семье

Психолог Надежда Куликова посоветовала родителям в интервью с РИАМО чаще обнимать своих детей. По ее словам, это способствует созданию доверительных отношений в семье.

Когда в семье царит уют и гармония, ребенок, вероятно, будет воспринимать объятия как основное проявление любви и заботы. Родителям следует как можно чаще обнимать ребенка, отпуская его только тогда, когда он сам покажет, что ему достаточно общения, написал сайт kp.ru.

Она также подчеркнула значимость обучения ребенка уважать личные границы. Важно объяснить малышу, что близких родственников можно обнимать при встрече, а с друзьями и знакомыми лучше спрашивать разрешение на прикосновения, добавила психолог.