Психолог Куликова объяснила, что причины долгой боли после расставания связаны с устойчивыми нейронными связями

Мозг возвращается к образу партнера после разрыва из-за дофаминовой системы и устойчивых нейронных связей, которые не исчезают сразу. Об этом RuNews24.ru рассказала клинический психолог Лаборатории телепсихологии ИКПСР Пироговского университета Елизавета Куликова.

Специалист отметила, что влюбленность создает стойкие ассоциации, поэтому после расставания человек проходит болезненный период «отвыкания». Если партнер исчез без объяснений, включается эффект Зейгарник — психика пытается дорисовать финал незавершенной ситуации, отметил KP.RU.

По словам эксперта, переживание невзаимности или разрыва требует проживания стадий утраты: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Чтобы помочь мозгу адаптироваться, важно переключить внимание на новые источники смысла и активности — работу, творчество или спорт.