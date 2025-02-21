Психолог Кулешова: детям деспотичных матерей сложно принять свое тело

Психолог Анна Кулешова рассказала Life о влиянии авторитарного стиля воспитания на сексуальное развитие детей. Контроль и подавление, характерные для деспотичного родительского поведения, могут иметь разрушительное воздействие на личную жизнь ребенка в будущем.
Дети, воспитанные строгими матерями, часто испытывают проблемы с принятием собственного тела. Постоянная критика внешности приводит к стеснительности и нежеланию интимных отношений, что мешает установлению здоровых партнерских связей во взрослом возрасте.
Для дочерей характерно подавление индивидуальности и навязывание взглядов родителей. У сыновей деспотичное воспитание формирует зависимость от материнской фигуры и искаженное восприятие женственности.
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