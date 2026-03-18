Психолог Кудряшов отметил, что у внуков зумеров есть больше шансов на психическое здоровье

Отношение российского общества к психотерапии за последние годы претерпело значительные изменения. Клинический психолог Дмитрий Кудряшов отмечает, что доступность психологической помощи и рост осведомленности не означают, что молодые россияне стали психически здоровее своих родителей. Об этом написала Общественная служба новостей .

Они живут в других условиях и сталкиваются с большим количеством стрессовых факторов. Поэтому от депрессии зумеры полностью не избавятся, но у их внуков есть больше шансов на психическое здоровье.

Кудряшов подчеркивает, что условия жизни современной молодежи сильно отличаются от условий прошлых десятилетий. Многие установки из прошлого смягчаются или исчезают, но появляются новые стрессовые факторы, такие как информационная перегрузка из-за гаджетов. Поэтому сравнивать психическое здоровье разных поколений в одном возрасте некорректно.

Для смягчения нагрузки на психику в современном мире психолог рекомендует обратить внимание на режим сна и время, проведенное в гаджетах. Смартфон можно перевести в черно-белый режим, чтобы происходящее на экране меньше захватывало внимание.

«Я бы сказал, что у внуков текущей молодежи шансов на психическое здоровье сильно больше, чем у предшествующих им поколений», — отмечает Кудряшов.

Он также указывает на то, что стрессовые факторы современной эпохи пока перевешивают положительный эффект от психологии и психиатрии, но в будущих поколениях ситуация может измениться.