Психолог Кудряшов назвал веру в ретроградный Меркурий способом снять стресс

С 26 февраля по 20 марта 2026 года будет длиться первый в году период ретроградного Меркурия. С точки зрения науки это всего лишь оптическая иллюзия, но в астрологии такому явлению придают большое значение. Считается, что ретроградный Меркурий может вызывать недопонимания в общении. Психолог Дмитрий Кудряшов отмечает, что в современном мире ретроградный Меркурий стал культурным феноменом, с астрологией связанным весьма опосредованно, написала Общественная Служба Новостей .

Большинство людей относятся к нему с юмором, что может быть полезно с психологической точки зрения. Шутки о ретроградном Меркурии помогают справляться с жизненными трудностями и избегать стресса.

«Возможность отнестись к какой-либо не очень приятной ситуации с юмором — это признак того, что мы ее можем психологически переварить», — говорит психолог.

Он добавляет, что идея замедлиться и провести внутреннюю ревизию тоже может быть полезна для разгрузки нервной системы.

Однако, если человек относится к ретроградному Меркурию слишком серьезно и воспринимает астрологически окрашенный фон как повод для тревоги, это может стать источником стресса. В таком случае ни о какой пользе речи не идет.

По мнению психолога, для 99% людей, которые всерьез к ретроградному Меркурию не относятся, никакого риска нет. А тот 1%, для которого ретроградный Меркурий может стать последней каплей, и так уязвим. Если человек в целом себя нормально ощущает, то в навязчивую идею вся эта история не превратится.