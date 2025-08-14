Психолог Крылатая предложила использовать юмор в борьбе с синдром самозванца

Синдром самозванца мешает людям признавать собственные успехи. Лектор Российского общества «Знание», психолог и эксперт Молодежного образовательного центра «ШУМ» Анна Крылатая поделилась с «ФедералПресс» способом борьбы с этим явлением через юмор.
По мнению специалиста, юмор помогает справиться с синдромом самозванца, так как он позволяет увидеть свои способности и успехи в новом свете. Создание шуток укрепляет уверенность в себе и своих умениях.
Психолог предложила переосмыслить пословицы и поговорки, чтобы высмеять синдром самозванца. Например: «Самозванца бояться — к успеху не ходить».
Крылатая подчеркнула, что важно не стремиться к совершенству в юморе, а просто наслаждаться процессом. Это помогает ослабить влияние синдрома самозванца и начать гордиться своими достижениями.
