Психолог Крупская сообщила, что мужчины редко приходят «поговорить о чувствах»

Представители сильного пола становятся постоянными клиентами психологов, хотя их запросы значительно отличаются от женских. Подробнее рассказала психолог и сексолог из Кузбасса Елизавета Крупская в беседе с сайтом «СтальМедиа» .

По словам эксперта, мужчины нечасто обращаются за помощью, чтобы «поговорить о чувствах». Обычно причиной визитов становится желание исправить конкретную проблему: кризис в браке, выгорание на работе, развод или трудности в сексуальной жизни.

За жалобами на снижение либидо или кризис самооценки часто скрывается многолетний запрет на проявление уязвимости. Сегодня мужчины в терапии ищут не просто совет, а способ вернуть себе вкус к жизни, утраченный в бесконечной гонке за успехами, отметила специалист.