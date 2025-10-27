Психолог Крупин рассказал, что приятное событие в середине недели поможет легче пережить шесть рабочих дней

Клинический психолог, психоаналитик Владимир Крупин поделился с RT способами адаптации к шестидневной рабочей неделе. Он посоветовал строить детальные планы на выходные, чтобы улучшить настроение и легче пережить трудовые будни.

Чтобы не чувствовать себя перегруженным, специалист рекомендовал запланировать приятное событие в середине недели, например, поход в кино или встречу с друзьями.

«Сделать что-то такое, чтобы почувствовать отдых в середине недели. Тогда легче будет разбить неделю на шесть дней», — отметил психолог.

Если возникают тревожные мысли, Владимир Крупин рекомендует сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться и систематизировать мысли.