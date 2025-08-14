Психолог Красило отметила, что недоступность собственного жилья делает молодых людей инфантильными

По мнению психолога, быть взрослым — это не только способность мыслить критически и иметь собственную позицию, но и умение контролировать свой эгоизм и принимать других людей такими, какие они есть.

Красило отметила, что многоступенчатость образования, недоступность собственного жилья, нестабильная экономическая ситуация и сложные отношения с родителями делают молодых людей более инфантильными.

Если протестная позиция сохраняется до 30 лет, это уже не считается нормой и может свидетельствовать о кризисе общества, где нет ярких примеров взрослости.