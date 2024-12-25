Психолог Крапивная призвала просить помощи у семьи во время праздников

Многие люди отмечают, что каждый Новый год теряет свою прежнюю магию. Один из главных факторов разочарования — чрезмерные траты. Однако многие россияне отмечают, что вынуждены снижать затраты. В этом году таких людей стало меньше на 7% — с 29% до 22%, написал сайт kp.ru.
Психологи рекомендуют несколько способов облегчить нагрузку на нервную систему, чтобы улучшить восприятие праздника. Один из них — уменьшить масштаб мероприятия. Меньше гостей, меньше еды и напитков — меньше стресса. Также полезно заранее готовить подарки и поздравления, что поможет сэкономить время и силы.
Психолог Марина Крапивная советует не стесняться делегировать обязанности детям и мужу, просить их создать дополнительную атмосферу сотрудничества и взаимопонимания. На ее взгляд, это благотворно воздействует на эмоциональное состояние всей семьи.
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