Психолог Крапивная: к разговору о брачном договоре нужно подходить в нужный момент

Она советует не отвечать резко, а постараться понять, почему партнер хочет составить документ. Это поможет снизить конфликты в будущем и защитит обоих супругов.

Крапивная рекомендует подходить к важному разговору в подходящий момент — выбрать спокойный день, а не время предсвадебной суеты. Также психолог подчеркивает, что брачный договор не должен восприниматься как проявление недоверия, это скорее зрелый подход к отношениям.

В качестве примера она предлагает сравнить договор с автомобильной страховкой: как страховка в машине — мы ведь не планируем аварий, но все равно оформляем полис.