Психолог Ковалевская связала отсутствие материнской любви с тяжелыми родами

Материнская привязанность не всегда возникает сразу после родов, вопреки распространенному мнению. О причинах, по которым женщина может не чувствовать любви к своему ребенку, рассказала клинический психолог, телесный терапевт Анна Ковалевская в беседе с сайтом KP.RU .

Среди факторов, которые могут мешать формированию материнской любви, эксперт выделила усталость, тяжелые роды, отсутствие поддержки, послеродовую депрессию. Кроме того, влияние могут оказать сложные обстоятельства, например если беременность наступила в результате насилия.

«Даже без зависимостей и болезней есть послеродовая депрессия. По разным данным, она бывает у 10-30% женщин», — предупредила психолог.

По ее словам, социальные установки также играют роль в формировании материнского чувства. Если женщина ощущает осуждение со стороны семьи или общества и воспринимает ребенка как обузу, это может стать препятствием даже при искреннем желании быть хорошей матерью.