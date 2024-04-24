Психолог Ковалевская: чрезмерный родительский контроль через гаджеты может обернуться проблемами в семье | 360°

Общество 24 апреля 2024, 11:04 Психолог Ковалевская: чрезмерный родительский контроль через гаджеты может обернуться проблемами в семье

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Некоторые взрослые пытаются использовать гаджеты для контроля за всеми сторонами жизни детей. Однако такой подход может стать причиной проблем в семье, рассказала психолог Александра Ковалевская в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, важно создать условия, в которых ребенок не побоится делиться своими эмоциями. Он должен понимать, что его поступки не подвергнутся осуждению со стороны родителей.

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Так, один из самых распространенных вариантов контроля — отслеживание геолокации. Стоит объяснить необходимость данных мер правилами безопасности, посоветовала эксперт.