Психолог Ковалева отметила, что партнеры с разницей в возрасте более 10 лет могут не совпадать по темпу жизни

Психолог Виктория Ковалева в разговоре с «КомсаNews» поделилась своими взглядами на то, как возраст влияет на отношения между партнерами. Она подчеркнула, что разница в возрасте не является главным фактором, определяющим успех отношений.

Как отметила специалист, статистические данные часто показывают корреляцию, а не прямую причинно-следственную связь. Возраст может косвенно влиять на отношения через жизненные этапы, ожидания и уровень эмоциональной зрелости партнеров.

Эксперт указала, что распространенное мнение об оптимальной разнице в пять–шесть лет связано с особенностями психологического взросления.

«Считается, что мужчины в среднем позже достигают эмоциональной зрелости. Поэтому при разнице в несколько лет партнеры могут находиться на сопоставимом уровне личностного развития, что снижает вероятность конфликтов на почве непонимания», — рассказала она.

В парах с разницей более 10 лет могут возникать дополнительные психологические сложности. Среди наиболее частых проблем специалист назвала расхождение жизненных приоритетов, различие в темпе жизни и разные взгляды на создание семьи.

Ковалева подчеркнула, что важную роль играет культурный контекст, поскольку у партнеров из разных поколений могут быть разные ценностные ориентиры. Для прочного союза важнее совпадение базовых жизненных ценностей, эмоциональная зрелость и способность партнеров к открытому диалогу.