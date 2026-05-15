Психолог Ковалева объяснила, почему живые знакомства более глубокие, чем в приложении

Несмотря на развитие цифровых форм общения, многие предпочитают начать разговор в приложении, а не подойти к человеку в реальной жизни. Психолог Виктория Ковалева рассказала изданию «Поясним за Тагил» , с чем это связано и почему живые знакомства более глубокие.

По словам специалиста, ключевую роль играет ощущение психологической безопасности. В онлайн-общении человек чувствует себя увереннее, так как может обдумать ответ, скрыть эмоции и в любой момент прервать диалог.

«В приложении снижается страх оценки. Человек не сталкивается с мгновенной реакцией собеседника», — объяснила Ковалева.

Однако живое общение чаще оказывается более содержательным благодаря невербальной коммуникации: жестам, мимике, интонациям. Эксперт считает, что именно этот фактор делает офлайн-знакомства более устойчивыми в долгосрочной перспективе.

Главное препятствие для живого общения — страх отказа. Люди боятся показаться навязчивыми или быть неправильно понятыми. Справиться с этим можно через постепенную практику: начинать с коротких диалогов и не придавать отказу чрезмерного значения.

Также психолог подчеркнула важность умения слышать собеседника, считывать его реакции и не бояться быть собой. Развитие этих навыков помогает не только в знакомствах, но и улучшает качество общения и отношений между людьми.