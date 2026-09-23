Психолог Ковалева объяснила, как распознать зависимость подростка от соцсетей

Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни подростков. Они используют их для общения, поиска поддержки и отслеживания блогеров. Однако постоянное пребывание в сети может влиять на самооценку, настроение и отношения с окружающими. Психолог Виктория Ковалева рассказала изданию «Поясним за Тагил» , что привлекает подростков в виртуальном пространстве.

По мнению психолога Ковалевой, главным фактором зависимости от соцсетей является возможность быстро получить внимание и эмоциональный отклик. Лайки и комментарии становятся подтверждением собственной значимости, однако сам по себе факт длительного нахождения в телефоне не говорит о проблеме.

Насторожиться стоит только тогда, когда виртуальная жизнь вытесняет другие сферы: сон, учебу и общение с близкими. Тревожными сигналами являются раздражительность при попытке ограничить доступ к гаджетам и зависимость настроения от происходящего в интернете. Постоянное сравнение себя со сверстниками и блогерами может негативно влиять на самооценку. Родителям следует обращать внимание на последствия: если подросток хуже спит или отказывается от привычных занятий из-за телефона, это повод для беспокойства.

Решать проблему жесткими запретами психолог не советует. Ограничения работают эффективнее, когда сопровождаются альтернативой — живым общением, прогулками и хобби, которые дают ощущение интереса. Гораздо полезнее сохранять контакт с ребенком и обсуждать, что он смотрит и какие эмоции это вызывает.